Brent petrolün varil fiyatı 77,48 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​77,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 77,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlendiğine ilişkin veriler etkili oldu.