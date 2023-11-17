Brent petrolün varil fiyatı 77,50 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 77,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,02 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün son 4 ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.