Brent petrolün varil fiyatı 77,75 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​77,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 77,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD dolarının güçlenmesi etkili oldu.