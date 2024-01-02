Brent petrolün varil fiyatı 78,62 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​78,62 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 78,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Kızıldeniz'deki gelişmelerin ardından bölgede artan tansiyon etkili oldu.

Kızıldeniz'de, ABD güçleri ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasında gerilim artarken, ABD ve İran'ın Kızıldeniz'de karşı karşıya geldiğine yönelik haber akışı petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.