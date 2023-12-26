Brent petrolün varil fiyatı 79,09 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​79,09 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 80,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 79,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,80 dolardan alıcı buldu.

Dün petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem yapılmadı. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri petrol fiyatları üzerindeki etkili olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.