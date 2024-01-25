Brent petrolün varil fiyatı 80,38 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​80,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 80,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin ve Çin'de ekonomik toparlanma sinyallerinin etkisiyle yükseldi.