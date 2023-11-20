Brent petrolün varil fiyatı 81,38 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 80,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 81,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,82 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta son 4 ayın en düşük seviyelerini gören petrol fiyatları, arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla yukarı yönlü hareketlendi.