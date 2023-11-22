Brent petrolün varil fiyatı 82,19 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 82,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yön arayışı devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin düştüğüne ilişkin veriler fiyatlar üzerinde etkili oldu.