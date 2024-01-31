Brent petrolün varil fiyatı 82,25 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​82,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 82,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,60 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü de olumsuz etkileyeceği endişeleriyle kısmen düştü.