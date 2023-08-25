Brent petrolün varil fiyatı 83,70 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,70 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 83,36 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 83,70 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,40 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına ilişkin veriler petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 100 bin varil azalarak 433 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Beklenti stokların 2 milyon 418 bin varil düşeceği yönündeydi.