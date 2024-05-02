Brent petrolün varil fiyatı 84,05 dolar
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,05 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasının ardından dün yaklaşık yüzde 3 azalışla son 7 haftanın en düşük kapanışını kaydeden Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,44 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 84,05 dolar oldu.
Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,53 dolardan alıcı buldu.