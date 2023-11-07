Brent petrolün varil fiyatı 84,14 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla 84,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,87 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve kışa yönelik talep endişeleriyle düştü.