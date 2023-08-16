Brent petrolün varil fiyatı 84,59 dolar
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,59 dolardan işlem görüyor.
Dünü 84,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 84,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,70 dolardan alıcı buldu.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen ekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin endişeleri körüklemesi petrol fiyatlarını düşürdü. Çin'de ekonominin kötüye gitmesinin petrol talebini yavaşlatacağı beklentisi fiyatlar üzerinde etkisini sürdürüyor.