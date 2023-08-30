Brent petrolün varil fiyatı 85,27 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 85,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,59 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün işaret ettiği güçlü talep beklentileri etkili oldu.