Brent petrolün varil fiyatı 88,75 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 88,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları geçen hafta, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine ekimde de devam edeceğini açıklamalarının ardından yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları haftanın ikinci gününde petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu.