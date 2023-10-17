Brent petrolün varil fiyatı 89,84 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 91,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 89,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,34 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.