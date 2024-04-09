Brent petrolün varil fiyatı 90,52 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 91,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 90,52 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,50 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İsrail-Hamas arasındaki müzakerelerin Gazze'de ateşkese yol açacağı ve Orta Doğu'daki gerilimi hafifleteceği yönündeki belirsizliğin ardından tekrar yükseliş eğilimi gösterdi.