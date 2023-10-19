Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91 dolardan işlem görüyor.

Dün 93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,98 dolardan alıcı buldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,11 artışla 106,472 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.