Brent petrolün varil fiyatı 92,22 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 92,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,05 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel arz endişelerinin etkisiyle yılın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Fiyat artışında, dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'da kesintilerin eylülde de devam etmesi ve üretici bazı ülkelerde petrol üretiminde yaşanan olumsuzluklar etkili oldu.