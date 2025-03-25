Brent petrolün varili 72,20 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,20 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 azalarak 72,20 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan petrol ve doğal gaz satın alan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama tehdidi, OPEC+ grubunun petrol üretimini artırma planları ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin etkisiyle aşağı yönlü baskılandı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Venezuela'dan petrol veya doğal gaz satın alan tüm ülkelerin ABD'ye yaptığı her türlü ticarette yüzde 25'lik bir tarife ödemek zorunda kalacağını ifade etti.

Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın kasıtlı ve hileli bir şekilde on binlerce suçluyu gizlice ABD'ye gönderdiğini, Venezuela'nın ayrıca ABD ve özgürlüklere düşmanca davrandığını ifade etti. Trump, otomobil, alüminyum ve ilaç tarifelerinin de yakında açıklanacağını bildirdi.

Öte yandan, piyasa oyuncuları, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin seyrini de yakından takip ediyor. Uzmanlar, görüşmelerin başarılı olması halinde Rus petrol arzının artabileceğini, bunun da petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ön görüyor.

Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerin olumlu seyrettiğini kaydeden Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının yakında imzalanacağını aktardı. Trump, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD'ye geçmesinden bahsediyoruz. Büyük bir nükleer santralin bizim idaremize geçmesinden bahsediyoruz. Bunları şu an görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'da Ukrayna ile ABD heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda enerji başta olmak üzere birçok önemli konunun ele alındığını belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin amacının kalıcı ve adil bir barış sağlamak olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, piyasadaki üretim fazlasını dengelemek amacıyla ek petrol üretim kesintileri yapacaklarını duyurdu. Aralarında Rusya'nın da bulunduğu yedi üye ülke, günlük 189 bin ila 435 bin varil arasında değişen üretim kesintilerine gidecek.

OPEC'in resmi takvimine göre bu kesintiler Haziran 2026'ya kadar devam edecek.

Brent petrolde teknik olarak 73,52 doların direnç, 70,95 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.