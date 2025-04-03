Brent petrolün varili 72,73 dolardan işlem görüyor
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,73 dolardan işlem görüyor.
Dün 75,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,64 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,23 azalarak 72,73 dolar oldu.
Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,49 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler sonrasında artan talep endişeleri etkili oldu.