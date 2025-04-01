Brent petrolün varili 74,91 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 74,91 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,64 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan petrol veya gaz alan ülkelere getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlaması, Rus ham petrolüne ikincil gümrük vergisi planı ve İran'a saldırı tehditlerinin ardından yükseldi. Söz konusu küresel gerginliklerin petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatların artışını destekliyor.

Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri açıklamaya hazırlanması, küresel ticaret üzerindeki olası etkileriyle değerlendiriliyor. Trump'ın tarifeleri, küresel ölçekte en büyük belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, ülkelerden gelebilecek olası misillemeler ticaret savaşının derinleşebileceği endişelerini besliyor.

Analistlere göre, ticaret savaşının küresel büyüme üzerindeki etkisine dair endişeler, petrol fiyatlarındaki kazanımları baskılıyor.

ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin seyri de yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bunun Moskova'nın bir hatası olduğunu düşünürse, Rus petrolüne "ikincil tarifeler getireceği" uyarısında bulunan Trump, "Bu, eğer Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamayacağınız anlamına gelir." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın İran'ı bombalama tehdidinde bulunmasına tepki gösterdi. Bekayi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir devlet başkanının İran'a karşı açıkça bombalama tehdidi, uluslararası barış ve güvenliğin özüne yönelik şok edici bir aşağılamadır." ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın nükleer konusunda bir anlaşmaya varıp varmamasına bağlı olarak ilave yaptırımların devreye alınacağını söylemişti.

Ayrıca İran, Basra Körfezi'nde iki yabancı petrol tankerini akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla alıkoyduğunu duyurdu. İran devlet televizyonunun haberine göre, "Star-1" ve "Vinteg" adlı iki tankere akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Basra Körfezi'nde müdahale edildi.

Öte yandan, martta Trump'ın gümrük tarifelerini artırmasına rağmen Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite genişleme seyrine devam etti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Mart 2025'te önceki aya göre 0,3 puan artarak 50,5'e yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 78,54 doların direnç, 70,26 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.