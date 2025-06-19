Brent petrolün varili 75,73 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,13 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 75,73 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,73 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de stokların beklenenin üzerinde düştüğüne işaret eden veriler, ABD yönetiminin İsrail'in İran'a saldırılarına olası dahlini değerlendirdiğine yönelik haber akışı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutma kararı alması etkili oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 11 milyon 500 bin varil azalışla 420 milyon 900 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Beklenti, stokların yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Uzmanlar ülkenin petrol stoklarında kaydedilen bu seviyenin son 5 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 10 altında olduğunu ifade ediyor.

Bunun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri danışmanlarına sığınak avcısı (bunker buster) bomba planının İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni yok edip edemeyeceğini sorduğuna ilişkin haber akışı, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Axios'un haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Trump'ın askeri danışmanlarıyla Washington'ın, İsrail'in İran'a saldırılarına olası dahlini değerlendirdiğini belirtti.

Pentagon yetkililerinin, bu bombaların işe yarayacağını söylediğini öne süren yetkililer, Trump'ın ikna olup olmadığının belirsiz olduğunu bildirdi.

ABC News'ün haberine göre de ismi paylaşılmayan yetkili, Trump'ın, Fordo Nükleer Tesisi'ni ortadan kaldırmak için saldırı fikrine ısındığını ve bunun için tek saldırı değil birden çok saldırının gerekeceğini savundu. Yetkili, bu fikir doğrultusunda hazırlık için harekete geçildiğini öne sürdü.

Uzmanlar, küresel petrol rezervlerinin büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artması ile kilit üretici bölgelerin arz kesintisi yaşanacağına yönelik korkularının artarak fiyatları yukarı çekeceğini öngörüyor.

Öte yandan, Fed'in faiz oranını sabit tutma kararı alması da fiyatlar üzerinde etkili oldu.

2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, işsizlik oranının düşük seyretmeye devam ettiğine ve iş gücü piyasası koşullarının sağlamlığını koruduğuna işaret edilerek, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer alırken, uzmanlar Bankanın bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ifade ediyor.

Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı ve fiyatları yukarı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,30 doların direnç, 69,80 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.