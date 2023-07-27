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Brent petrolün varili 83,09 dolar

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 12:22
  • Giriş: 27.07.2023 12:22
  • Güncelleme: 27.07.2023 12:23
Kaynak: AA
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Brent petrolün varili 83,09 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,09 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 83,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,42 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dolardaki değer kaybı, ABD stoklarındaki düşüş ve küresel arz endişeleri etkili oldu.

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