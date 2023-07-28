Brent petrolün varili 83,58 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,58 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 83,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıyla düşüşe geçti. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi bugün saat 09.49 itibarıyla pazartesi günü kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 101,567 oldu.