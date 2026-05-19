Brezilya 2026 Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu! Ederson Kadroda Mı?

Brezilya 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, 26 kişilik geniş kadroda dikkat çeken tercihlere imza attı. Ekim 2023’ten bu yana milli formayı giymeyen Neymar yeniden Brezilya Milli Takımı’na davet edildi.

Kadroda Neymar’ın yeniden yer alması büyük dikkat çekerken, Chelsea forması giyen Joao Pedro ise Ancelotti’nin tercihleri arasında bulunmadı.

NEYMAR BREZİLYA DÜNYA KUPASI KADROSUNDA MI?

Neymar, Brezilya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Ekim 2023’ten bu yana milli takım formasını giymemesine rağmen Carlo Ancelotti tarafından kadroya davet edildi.

Santos forması giyen Neymar’ın kadroya çağrılması, Brezilya’nın turnuva öncesi en çok konuşulan kararlarından biri oldu.

FENERBAHÇELİ EDERSON KADROYA DAVET EDİLDİ

Brezilya Milli Takımı’nın kaleci tercihleri arasında Fenerbahçeli Ederson da yer aldı. Alisson ve Weverton ile birlikte kadroya çağrılan Ederson, 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın kaleci rotasyonunda bulunacak.

Fenerbahçe forması giyen Ederson’un kadroda yer alması, Türkiye’deki futbolseverlerin de ilgisini artırdı.

BREZİLYA 2026 DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ GRUPTA?

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda C Grubunda mücadele edecek. Sambacıların gruptaki rakipleri Fas, Haiti ve İskoçya olacak.

Takım Grup Rakipler Brezilya C Grubu Fas, Haiti, İskoçya

BREZİLYA 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU

Brezilya’nın 26 kişilik kadrosunda Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldızların yanı sıra Brezilya Ligi’nden oyuncular da yer aldı. Kadro kaleci, savunma, orta saha ve forvet hatlarında güçlü isimlerden oluşuyor.

Kaleciler

Alisson - Liverpool

Ederson - Fenerbahçe

Weverton - Gremio

Savunma

Alex Sandro - Flamengo

Bremer - Juventus

Danilo - Flamengo

Douglas Santos - Zenit

Gabriel - Arsenal

Roger Ibanez - Al Ahli

Leo Pereira - Flamengo

Marquinhos - Paris Saint-Germain

Wesley - Roma

Orta saha

Bruno Guimaraes - Newcastle United

Casemiro - Manchester United

Danilo - Botafogo

Fabinho - Al Ittihad

Lucas Paqueta - Flamengo

Forvet