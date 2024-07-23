Brezilya açıklarındaki köpek balıklarında kokain tespit edildi

Brezilya'da Oswaldo Cruz Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rio de Janeiro kenti açıklarında 13 köpek balığının kaslarında ve ciğerlerinde yüksek seviyede kokain tespit edildi. Uzmanlar kokainlerin, uyuşturucu kartelleri tarafından denize atılmış ya da yasa dışı laboratuvarlarda üretilen kokainlerin denize karışmış olabileceğini ifade ediyor.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kenti açıklarında 13 köpek balığının kaslarında ve ciğerlerinde yüksek seviyede kokain tespit edildi.

Brezilya’da Oswaldo Cruz Vakfı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Deniz biyologları, Rio de Janeiro açıklarında yapılan testlerde, köpek balıklarının kaslarında ve ciğerlerinde yüksek seviyede kokain tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamda, uyuşturucu seviyesinin daha önce suda yaşayan diğer köpek balıklarına oranlara 100 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

"ÖNEMLİ VE ENDİŞE VERİCİ"

Leiria Politeknik Üniversitesi Deniz ve Çevre Bilimleri Merkezi’nde bir deniz eko-toksikoloğu olan Sara Novais, araştırmada elde edilen bulguların "çok önemli ve endişe verici" olduğunu söyledi.

Uzmanlar, test yapılan dişi köpek balıklarının tamamının hamile olduklarını ve köpek balıklarında tespit edilen kokainin fetüs üzerinde nasıl bir etki bıraktığının henüz bilinmediğini ifade etti. Ayrıca uzmanlar, kokainin köpek balıklarının davranışlarında bir değişikliğe neden olup olmadığının ise incelenmesi gerektiğini bildirdi.

'KARTELLER DENİZE ATTI' İHTİMALİ

Uzmanlar kokainlerin, uyuşturucu kartelleri tarafından polisten kurtulmak için denize atılmış ya da yasa dışı laboratuvarlarda üretilen kokainlerin denize karışmış olabileceğini ifade ediyor. Ancak daha önce yapılan araştırmalar, uyuşturucuların hayvanlar üzerinde insan üzerinde olduğu gibi etkiler bıraktığını ortaya koymuştu.