Brezilya-Arjantin maçı olaylı başladı, son şampiyona tek gol yetti

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, olaylar nedeniyle 27 dakika geç başlayan maçta Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Güney Amerika Elemeleri 6. hafta karşılaşmasında Brezilya, Maracana Stadyumu'nda son Dünya Kupası Şampiyonu Lionel Messi’li Arjantin’i ağırladı. Karşılaşma öncesi tribünlerde olayların yaşandığı dev maçta Arjantin, 63. dakikada Nicolas Otamendi'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Joelinton, 81. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Ajantin puanını 15'e yükselterek liderliğini korurken, Brezilya 7 puanda kaldı.

ARBEDE

Brezilya milli marşı okunduğu sırada polis ile Arjantin taraftarlar arasında çıkan gerginlik büyüdü.

Brezilya polisi Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girerek taraftarları joplamaya başladı. Emiliano Martinez’in, Arjantinli taraftarlara jopla saldıran Brezilyalı bir polisin elinden jopunu almaya çalışması esnasında kaydedilen görüntü ise ikonik bir an olarak tarihe geçti. Emiliano Martinez'in o görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

MAÇ 27 DAKİKA RÖTARLI BAŞLADI

Olaylar büyüyünce Arjantin kaptanı Messi, tüm takım arkadaşlarını toplayarak takımı soyunma odasına götürdü.

Bir süre sonra tribündeki olaylar yatıştırıldı. Arjantin, sahaya geri döndü ve maç 27 dakika gecikmeli de olsa başladı. Messi karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "İnsanlara nasıl vurduklarını gördük, Libertadores finalinde de aynısı oldu. Oyundan çok buna odaklanmıştı takım. Soyunma odasına gittik çünkü her şeyi sakinleştirmenin en iyi yolu buydu, bir trajedi olabilirdi" dedi.