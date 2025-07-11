Brezilya boyun eğmiyor

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Trump’ın Çarşamba günü Brezilya’ya yaptığı yüzde 50 gümrük vergisi tehdidine karşılık Brezilya Başkanı Lula da Silva açıklama yaptı. Lula, bu adımın Brezilya’nın Ekonomik Mütekabiliyet Yasası çerçevesinde karşılık bulacağını belirterek “Brezilya, egemen bir ülkedir; bağımsız kurumlara sahiptir ve hiçbir biçimde vesayeti kabul etmez” dedi.

Lula, açıklamasında Trump’ın Brezilya’nın ticari politikalarının ABD’ye zarar verdiği ve ticaret açıklarına yol açtığı iddiasını “ABD hükümeti verilerine” dikkat çekerek çürüttü.

ABD BAŞKANI TRUMP’IN BOLSONARO DESTEĞİ

Brezilya Federal Yüksek Mahkeme heyeti, geçtiğimiz günlerde aşırı sağcı Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, 2022 başkanlık seçimlerini Lula da Silva’ya kaybetmesinin ardından darbe girişiminde bulunmak suçuyla yargılanmasına karar vermişti. Trump, kimileri tarafından “Tropiklerin Trump’ı” şeklinde anılan Bolsonaro’nun davasını sert bir şekilde eleştirmişti. Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda davayı ‘cadı avı’ ve ‘siyasi rakibe yönelik saldırı’ olarak nitelendirirken Bolsonaro’yu "Ülkesini gerçekten seven bir lider” sözleriyle övmüştü.

Bu gelişmelerin ardından Trump, Lula da Silva’ya yazdığı mektupta, “Brezilya’nın özgür seçimlere ve Amerikalıların temel ifade özgürlüğü haklarına yönelik sinsi saldırıları nedeniyle 1 Ağustos 2025’te Brezilya’ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız” demişti. Trump, tehdidin gerekçesi olarak Brezilya’nın ticari politikalarının ABD’ye zarar verdiğini ve ticaret açıklarına yol açtığını ileri sürdü. Oysa ABD’nin verilerine göre, ABD geçen yıl Brezilya ile 7,4 milyar dolarlık ticaret fazlası vermişti.