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Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü

Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü. Düşen yolcu uçağında 62 kişinin olduğu aktarıldı.

Güncel
  • 09.08.2024 20:47
  • Giriş: 09.08.2024 20:47
  • Güncelleme: 09.08.2024 21:13
Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü
İHA

68 kişilik kapasiteye sahip bir uçak, Brezilya'nın Vinhedo kentinde düştü.

Brezilya'da Yerel TV kanalı GloboNews'in haberine göre, içinde 62 kişiyi taşıyan bir uçak Brezilya'nın Vinhedo kentinde düştü.

Sao Paulo Devlet İtfaiye Teşkilatı, sosyal medyada Vinhedo'da bir uçağın düştüğünü ve kaza bölgesine ekip gönderildiğini doğruladı.

Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.

Ayrıntılar birazdan...

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