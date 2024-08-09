Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü
Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü. Düşen yolcu uçağında 62 kişinin olduğu aktarıldı.
68 kişilik kapasiteye sahip bir uçak, Brezilya'nın Vinhedo kentinde düştü.
Brezilya'da Yerel TV kanalı GloboNews'in haberine göre, içinde 62 kişiyi taşıyan bir uçak Brezilya'nın Vinhedo kentinde düştü.
Sao Paulo Devlet İtfaiye Teşkilatı, sosyal medyada Vinhedo'da bir uçağın düştüğünü ve kaza bölgesine ekip gönderildiğini doğruladı.
Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.
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