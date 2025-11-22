Brezilya'da aşırı sağcı eski devlet başkanı Bolsonaro gözaltına alındı

Brezilya’nın aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasília’daki villasına düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Federal polis, Yüksek Mahkeme’nin talebi üzerine “ihtiyati gözaltı” kararı uygulandığını açıkladı.

Brezilya basını, Bolsonaro’nun federal polis karargâhına götürüldüğünü aktardı.

GEREKÇE "KAMU DÜZENİ"

Yüksek Mahkeme’nin neden böyle bir karar aldığı henüz açıklanmadı. Yerel medya, kararın “kamu düzenini koruma” amacıyla verildiğini yazdı.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Bolsonaro Eylül ayında 2022 seçim sonuçlarını kabul etmeyip Lula da Silva’nın göreve başlamasını engellemek için planlanan darbenin “mimarlarından” biri olduğu gerekçesiyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu cezaya ilişkin yasal süreçler ve itirazlar sürdüğü için tutuklanmamıştı.

Bolsonaro’nun destekçileri, bu gece liderlerinin ağustos ayından bu yana ev hapsinde yaşadığı konutun önünde “nöbet” düzenlemeyi planlıyordu.