Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Brezilya'da feci kaza: 25 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Dünya
  • 09.01.2024 07:49
  • Giriş: 09.01.2024 07:49
  • Güncelleme: 09.01.2024 07:52
Kaynak: AA
Brezilya'da feci kaza: 25 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da turist otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazada, 25 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Bahia Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğu belirtilerek, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 