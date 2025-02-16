Brezilya'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü
Kaynak: AA
Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Eyaletin başkenti Sao Paulo'ya yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Quadra bölgesinde küçük uçak düştü.
Yerel yetkililer, uçaktaki 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.
Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 9 Ocak ve 7 Şubat'taki uçak kazalarında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Eyalette 9 Ağustos 2024'te de yolcu uçağının düşmesi sonucu 62 kişi yaşamını yitirmişti.