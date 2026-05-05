Brezilya'da küçük uçak binaya çarptı: 3 ölü
Brezilya'da kalkıştan kısa süre sonra bir binaya çarpan küçük uçakta 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yerleşim alanında meydana gelen kazada bina sakinlerinin zarar görmemesi olası bir faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde 5 kişiyi taşıyan küçük uçağın bir binaya çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentinden Sao Paulo'ya gitmek üzere havalanan küçük uçak, Pampulha Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan birkaç dakika sonra yerleşim bölgesindeki 3 katlı bir binaya çarptı.
İtfaiye Departmanı'ndan kazaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, pilot ve yardımcı pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği, uçaktaki 3 yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kaza sonrası ilerleyen saatlerde Minas Gerais Eyalet Hükümeti'nden yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen yolculardan birinin hayatını kaybettiği, diğer 2 yolcunun durumunun stabil olduğu aktarıldı.
Yetkililer, olayda bina sakinlerinden kimsenin yaralanmadığını ve yapıda hasar meydana gelmediğini bildirdi.