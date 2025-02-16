Brezilya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA-DHA
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde düşen küçük uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Eyaletin başkenti Sao Paulo'ya yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Quadra bölgesinde küçük uçak düştüğü bildirildi.
Yetkililer, uçaktaki 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sao Paulo eyaletinde 9 Ocak ve 7 Şubat'taki uçak kazalarında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Eyalette 9 Ağustos 2024'te de yolcu uçağının düşmesi sonucu 62 kişi yaşamını yitirmişti.