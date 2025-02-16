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Brezilya'da küçük uçak düştü: 2 ölü

Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 16.02.2025 12:40
  • Giriş: 16.02.2025 12:40
  • Güncelleme: 16.02.2025 12:44
Kaynak: AA-DHA
Brezilya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
Fotoğraf: AA

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde düşen küçük uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Eyaletin başkenti Sao Paulo'ya yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Quadra bölgesinde küçük uçak düştüğü bildirildi.

Yetkililer, uçaktaki 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sao Paulo eyaletinde 9 Ocak ve 7 Şubat'taki uçak kazalarında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Eyalette 9 Ağustos 2024'te de yolcu uçağının düşmesi sonucu 62 kişi yaşamını yitirmişti.

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