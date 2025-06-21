Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Brezilya'da sıcak hava balonu alev alarak düştü; 8 ölü, 13 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.06.2025 23:18
  • Giriş: 21.06.2025 23:18
  • Güncelleme: 21.06.2025 23:18
Kaynak: DHA
Brezilya'da sıcak hava balonu alev alarak düştü; 8 ölü, 13 yaralı

BREZİLYA, (DHA) - BREZİLYA'nın Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde, içinde 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, alev almasının ardından hızla yere düştü. Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------------------

- Brezilya'da alev alarak düşen sıcak hava balonunun görüntüleri

BirGün'e Abone Ol