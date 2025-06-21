Brezilya'da sıcak hava balonu alev alarak düştü; 8 ölü, 13 yaralı
Kaynak: DHA
BREZİLYA, (DHA) - BREZİLYA'nın Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde, içinde 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, alev almasının ardından hızla yere düştü. Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
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- Brezilya'da alev alarak düşen sıcak hava balonunun görüntüleri