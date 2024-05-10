Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 113'e yükseldi
Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi. 146 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.
Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 113'e yükseldiği duyuruldu.
Açıklamada 146 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı.
Sel nedeniyle 164 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.