Brezilya'dan ABD'nin tarife silahına yanıt: Tüm kaynaklarımızı kullanacağız

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD yönetiminin uygulamaya koyduğu tarifelere karşı, ülkesinin çıkarlarını korumak için Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) başvuru da dahil olmak üzere tüm diplomatik ve hukuki yolların kullanılacağını açıkladı.

LULA: TRUMP BENİ ARAMAYACAK, BEN DE ARAMAM

Lula da Silva, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, dış ticaretin korunması için ABD'deki yönetim değişikliğinden önce harekete geçildiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisiyle tarife konusunu görüşmek istemediğini belirten Lula, bu nedenle Trump'ı aramayacağını söyledi.

TRUMP, COP30 İKLİM KONFERANSI'NA DAVET EDİLECEK

Öte yandan Lula da Silva, Trump'ı Brezilya'nın Belem kentinde kasım ayında düzenlenecek COP30 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na davet edeceğini ifade etti.

TRUMP'TAN GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya’ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

BREZİLYA’DAKİ SİYASİ GERİLİM VE DARBE GİRİŞİMİ İDDİALARI

30 Ekim 2022’de düzenlenen seçimde Lula da Silva, Bolsonaro’yu yenerek devlet başkanlığı koltuğunu devralmıştı. Lula, 1 Ocak 2023’te yemin ederek göreve başladı. Seçim sonrası Bolsonaro destekçileri yolları kapatmış, 8 Ocak 2023’te ise Kongre binasını basarak ordu müdahalesi talep etmişti.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024’te Bolsonaro’nun darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, 26 Mart 2025’te ise Federal Yüksek Mahkeme savcılığın Bolsonaro ve 6 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini kabul etmişti.

TRUMP’TAN BOLSONARO’YA DESTEK

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın Bolsonaro’ya yönelik tutumunu eleştirerek, “Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.