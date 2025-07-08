Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’dan Trump’a: "Dünya değişti, biz bir imparator istemiyoruz"

Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi sona erdi. Ev sahibi konumundaki Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS bloğunu "ABD karşıtı" olmakla suçlamasını reddederek, "Bu, dünyayı ekonomik açıdan farklı bir şekilde organize etmenin yollarını arayan ülkelerden oluşan bir topluluk. Bence BRICS bu yüzden bazı insanları rahatsız ediyor" dedi.

Trump’ın BRICS ülkelerine yönelik vergi tehdidine değinen Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Dünya değişti. Biz bir imparator istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel ticaretin yalnızca ABD dolarına bağlı olmaması gerektiği yönündeki görüşünü yineleyen Luiz Inacio Lula da Silva, "Dünya, ticaret ilişkilerimizin sadece dolardan geçmek zorunda olmadığı bir yol bulmalı. Elbette bunu dikkatli bir şekilde yapmak konusunda sorumluluk almalıyız. Merkez bankalarımız, diğer ülkelerin merkez bankalarıyla bu konuyu tartışmalı" diye konuştu.

GÜMRÜK VERGİLERİ YÜZDE 10 ARTTIRILACAK

ABD Başkanı Trump, dün düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen ülkelere ilişkin açıklama yaparak, "Kendilerini BRICS’in ABD karşıtı politikalarıyla özdeşleştiren ülkelere uygulanan gümrük vergileri yüzde 10 arttırılacak. Bu politikada hiçbir istisna olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.