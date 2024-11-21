Brezilya Devlet Başkanı Lula, kendisini zehirlemeye çalıştıklarını açıkladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2022'de göreve gelmesinden günler önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Lula da Silva, 2022'de göreve gelmesinden günler önce kendisinin “zehirlemeye” çalışıldığını kaydetti.

Lula, “zehirleme” girişiminde bulunanların başarısız olduklarını belirterek, hayatı için şükrettiğini söyledi.

Lula, kendisini kimlerin zehirlemeye çalışanların kim olduğunu paylaşmadı.