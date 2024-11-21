Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Brezilya Devlet Başkanı Lula, kendisini zehirlemeye çalıştıklarını açıkladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2022'de göreve gelmesinden günler önce kendisinin “zehirlemeye” çalışıldığını açıkladı.

Dünya
  • 21.11.2024 19:23
  • Giriş: 21.11.2024 19:23
  • Güncelleme: 21.11.2024 19:25
Kaynak: iHA
Brezilya Devlet Başkanı Lula, kendisini zehirlemeye çalıştıklarını açıkladı
FOTOĞRAF: İHA

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2022'de göreve gelmesinden günler önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Lula da Silva, 2022'de göreve gelmesinden günler önce kendisinin “zehirlemeye” çalışıldığını kaydetti.

Lula, “zehirleme” girişiminde bulunanların başarısız olduklarını belirterek, hayatı için şükrettiğini söyledi.

Lula, kendisini kimlerin zehirlemeye çalışanların kim olduğunu paylaşmadı.

BirGün'e Abone Ol