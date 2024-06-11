Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira, Türkiye'ye geliyor

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, 12 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, 12 Haziran'da yapıolacak ziyarette güncel konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira 12 Haziran 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."