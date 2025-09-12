Brezilya eski Devlet Başkanı Bolsonaro 'darbe girişimi' suçlamasıyla 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu buldu. Mahkeme, Bolsonaro'ya 27 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından ABD'den sert tepki geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yakın ilişki kurduğu Bolsonaro hakkındaki karara tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından paylaştığı mesajında, kararı Brezilya Yüksek Mahkemesi Başkanı Alexandre de Moraes'in "zulmü" olarak nitelendirerek, ülkesinin "bu cadı avına gereken yanıtı vereceğini" dile getirdi

Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes, yaptığı açıklamada, aşırı sağcı liderin başında bulunduğu "suç örgütünün", demokratik hakların özgürce kullanılmasını engellemeye çalıştığına dair "kesin kanıtlar" bulunduğunu vurguladı.

Halihazırda ev hapsinde olan Bolsonaro'nun cezasını nerede çekeceğine ise raportör Alexandre de Moraes karar verecek.

Mahkeme heyetindeki diğer üyelerin aksine Bolsonaro'yu ilgili iddialardan suçlu bulmayan Yargıç Luiz Fux'un

karara şerh düşmesi sayesinde verilen kararlar temyize götürülebilecek.

BREZİLYA'DA NE OLMUŞTU?

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde solcu Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.