Brezilya lideri Lula'dan barış sürecine Ukrayna'nın dahil edilmesi çağrısı

Başkent Brazilya'daki Planalto Sarayı'nda Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Lula da Silva, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa değindi.

Lula da Silva, Trump'ın yalnızca Putin ile değil, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de temas kurması gerektiğini vurgulayarak, "Brezilya ve Çin bir barış protokolü hazırladı ancak kimse bunu önemsemedi. Şimdi Trump geliyor, sadece Putin ile görüşüyor ve pek çok kişi Zelenskiy'nin de müzakere masasına çağrılması gerektiğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Rusya ve Ukrayna konusundaki sözlerine değinen Lula da Silva, "Trump gerçekten ciddiyse barışı bile sağlayabilir. Ancak bu tüm tarafların katılımıyla mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"BREZİLYA SADECE BARIŞ MİSYONLARI GÖNDERECEK"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 2023'teki Brezilya ziyaretini hatırlatan Lula da Silva, "Dostum Olaf Scholz’a, bir Rus'u ya da herhangi birini öldürmek için silah satmayacağımı söyledim. Bu nedenle üzgünüm ancak Brezilya onlara ihtiyaç duydukları silahları satmayacak. Brezilya asker göndermeyecek. Brezilya sadece barış misyonları gönderecek." diye konuştu.

Portekiz Başbakanı Montenegro da barış müzakerelerinin kapsamlı yapılması gerektiğine işaret ederek, "Bir barış süreci mutlaka Rusya, Ukrayna ve Avrupa'yı da içermelidir. Önümüzdeki yıllarda barışı garanti altına almanın en iyi yolu budur." dedi.