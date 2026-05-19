Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Dünya Kupası'nın en çok merak edilen takımları arasında yer alan Brezilya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Tecrübeli teknik direktör Carlo Ancelotti, takımın 26 kişilik turnuva kadrosunu açıkladı.

Brezilya'nın kadrosu şu şekilde:

Brezilya'da João Pedro, Bento, Andrey Santos ve Thiago Silva kadroda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodrygo da kadroya dahil edilmedi.

Son olarak 2002 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya, 24 yıllık hasreti dindirmek istiyor.

Brezilya, C grubunda Fas, İskoçya ve Haiti ile mücadele edecek.