Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro’nun durumunun stabil olduğu belirtildi.

Bolsonaro, dün erken saatlerde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Bolsonaro’nun acil tıbbi müdahale için helikopterle Natal'daki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

TABURCU OLACAĞI TARİH BELİRSİZ

Yerel tıbbi ekip, Bolsonaro'nun şu an için herhangi bir belirti göstermediğini ve durumunun stabil olduğunu ifade açıkladı.

Ancak, doktorlar taburcu olma zamanı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolsonaro, "yakında kendisini daha iyi hissedip ülke çapında seyahat etmeye devam etmeyi umduğunu" söyledi.