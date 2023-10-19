Brezilya'nın Manaus kenti, kuraklık nedeniyle "son 121 yılın en düşük nehir seviyelerini" gördü

Brezilya'nın Amazonas eyaletine bağlı Manaus kenti, kuraklık sebebiyle "nehirlerdeki son 121 yılın en düşük su seviyelerini" gördü.

The Guardian'ın haberine göre, Manaus'ta bulunan nehirlerdeki düşük su seviyeleri, toplulukların yaşam alanlarını daraltıyor.

Sıcaklık artışlarında önemli rol oynayan El Nino hava olayları ve insan kaynaklı küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık, Manaus'u alışılmadık derecede kurak bir mevsimle karşı karşıya bıraktı.

Kuraklıktan ötürü Manaus'taki nehirler "son 121 yılın en düşük su seviyelerini" gördü.

Metreküpte 387 mikrogram kirlilik tespit edildi

Çevresindeki ormanlarda sık sık çıkan yangınlar nedeniyle şehrin hava kalitesi monitörleri metreküpte 387 mikrogram kirlilik kaydetti. Bu düzeyde daha kötü durumdaki tek bölge Tayland'da bulunan bir sanayi merkeziydi.

Nehirlerdeki su seviyesinde yaşanan "rekor düşüş", birçok yük gemisinin geçişini zorlaştırmasının yanı sıra tıbbi malzeme ve temel ihtiyaç ürünlerinin temini konusunda da güçlüklere neden oldu.

Amazonas eyaleti yetkilileri, bölgesel iklim krizini görüşmek üzere acil toplantı düzenleyerek federal hükümete "yardım" çağrısında bulundu.

Manaus'un yakınındaki Maues kentinden çevre yetkilisi Jane Crespo, yaptığı açıklamada, bazı belediyelerin yangınları söndürmek için yeterli suyunun bulunmadığını söyledi.

Crespo, "Eğer belediyeler asgari bir yapıya bile sahip olsalardı, pek çok sorunu önleyebilirdik." dedi.

Nehir yunusları toplu ölümlerle karşı karşıya

Nehirler, Amazon'un pek çok bölgesinde tek ulaşım yolu olarak biliniyor. Dolayısıyla nehirlerdeki su seviyesinin düşmesi, bazı topluluklar için ciddi endişelere yol açıyor.

Nesli tükenmekte olan nehir yunuslarının toplu ölümlerinin yanı sıra sayısız başka türün de ölümle karşı karşıya kalması muhtemel görülüyor.

Manauslu mantar bilimi uzmanı (mikolog) Noemia Ishikawa, tarlalarda neredeyse hiç mantar bulunmadığını söyledi.

Brezilya Ulusal Amazon Araştırmaları Enstitüsünden Kıdemli Araştırmacı Philip Fearnside, kurak mevsimlerin uzaması, aşırı sıcak ve yağmursuz günlerin artmasıyla yağmur ormanlarının geri dönüşü olmayan bir azalmaya yaklaştığı uyarısında bulundu.

Bölgede son günlerde, nehirlerin çevrelerinde görülen bazı kısa süreli yağmurlar kurak mevsimin sonuna yaklaşıldığına dair umutları artırsa da meteoroloji uzmanları, bu tespit için henüz erken olduğunu belirtiyor.