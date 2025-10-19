Brezilya ve Kolombiya'dan Venezuela'ya destek: "ABD'nin amacı petrole konmak"

ABD'nin "uyuşturucu ile mücadele" bahanesiyle Venezuela'nın üzerindeki baskıları artıyor. Son olarak CIA'e Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verildi. Tartışmalı yetkiye tepkiler büyüdü. Brezilya ve Kolombiya'dan Venezuela'ya destek geldi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Brezilya Komünist Partisi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA), Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi vermesine değindi.

ABD'nin Karayip Denizi'ndeki operasyonlarını eleştiren Lula da Silva, "Bu tür eylemler, Güney Amerika ülkesinin egemenliğine bir hakaret ve uluslararası hukukun ihlalidir. Venezuela halkına karşı yürütülen sürekli askeri kuşatma ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen yargısız infazlar, kabul edilemez. Bu uygulamalar yasal temele dayanmaz ve hukuki süreci tamamen yok sayar" ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulundu.

CIA'in yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri finanse etmek ve organize etmek konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Lula da Silva, şunları söyledi:

"Herkes diyor ki Brezilya, Venezuela'ya dönüşecek. Brezilya asla Venezuela olmayacak, Venezuela da asla Brezilya olmayacak, her ülke kendisi gibi olacaktır. Biz, Venezuela halkının kendi kaderinin sahibi olduğunu savunuyoruz. Başka bir ülkenin başkanı, Venezuela'nın ya da Küba'nın nasıl olması gerektiği hakkında fikir beyan etmemelidir."

"VENEZUELA, VENEZUELALILARINDIR"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri haraketliliğine bir kez daha tepki gösterdi.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerine birlik çağrısında bulunan Petro, "Venezuela'ya ya da Latin Amerika topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı, söylemin ötesine geçip birleşerek tepki göstermeleri çağrısında bulunuyorum. Latin Amerika, Güney ve Karayip ülkeleri, artık birleşmeli. Venezuela, Venezuelalılarındır. Maksadımız (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'yu savunmak değil, Latin Amerika'nın egemenliğini savunmaktır" ifadelerini kullandı.

Petro, ABD'nin amacının petrole konmak olduğunu belirterek, "ABD, Venezuela ve Guyana'nın petrolünü istiyor, balıkçılara yönelik füze saldırılarının arkasında petrol hırsı yatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA), Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.