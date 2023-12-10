Brezilya ve Venezuela Devlet Başkanları "ihtilaflı Esequibo bölgesi"ni görüştü

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesi gerilimini ele aldı.

Brezilya Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, Lula da Silva'nın, Maduro'yu telefonla aradığı ve Guyana ile yaşanılan Esequibo bölgesi gerilimi nedeniyle endişelerini aktardığı bildirildi.

Açıklamada, Lula da Silva'nın Maduro'ya, barış ve diyalog çağrısı yaptığı belirtilerek, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves'in, taraflar arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğu önerisini paylaştığı kaydedildi.

Taraflar arasında "barışçıl çözümler" bulunması için Brezilya'nın tüm girişimleri destekleyeceği vurgulanan açıklamada, "Lula da Silva, mevcut durumun tırmanmasına yol açacak tek taraflı önlemlerden kaçınılmasının önemli olduğunu mevkidaşına vurguladı." denildi.