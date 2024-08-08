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Brezilya'yı yenen ABD Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te finale çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı 3-2 mağlup eden ABD Kadın Voleybol Takımı finale yükseldi. ABD'nin finaldeki rakibi bu akşamki Türkiye-İtalya maçı sonrası belli olacak.

Spor
  • 08.08.2024 19:35
  • Giriş: 08.08.2024 19:35
  • Güncelleme: 08.08.2024 19:45
Brezilya'yı yenen ABD Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te finale çıktı
AA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybol branşı yarı finalinde ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi. Karar setine giden heyecan dolu maç ABD, setlerde 3-2'lik skorla kazandı ve adını finale yazdırdı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MUHTEMEL RAKİBİ

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün İtalya karşısında kazanırsa finalde ABD ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaybetmesi halinde ise Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak
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