Brezilya'yı yenen ABD Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te finale çıktı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı 3-2 mağlup eden ABD Kadın Voleybol Takımı finale yükseldi. ABD'nin finaldeki rakibi bu akşamki Türkiye-İtalya maçı sonrası belli olacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybol branşı yarı finalinde ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi. Karar setine giden heyecan dolu maç ABD, setlerde 3-2'lik skorla kazandı ve adını finale yazdırdı.
FİLENİN SULTANLARI'NIN MUHTEMEL RAKİBİ
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün İtalya karşısında kazanırsa finalde ABD ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaybetmesi halinde ise Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.