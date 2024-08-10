Brezilya’da 3 günlük yas ilan edildi

Brezilya'da Cascavel ketinden Guarolhus'a doğru yola çıkan Voepass Havayollarına ait ATR-72 tipi uçak, 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'da düştü. Voepass Havayolu yaptığı açıklamada, “Şirket, 9 Ağustos Cuma günü Vinhedo/SP bölgesinde 2283 numaralı PS - VPB uçağının karıştığı bir kaza meydana geldiğini bildirdi. Uçak, 57 yolcu ve 4 mürettebatla Cascavel/PR'den saat 11.46'da Guarulhos Havalimanı'na doğru havalandı. Şirket, 2283 sefer sayılı uçuşta bulunan 61 kişinin tamamının olay yerinde öldüğünü üzülerek bildirdi” denildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, hayatını kaybeden vatandaşlar için ülkede üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu. ATR şirketi olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying başsağlığı mesajında, “São Paulo Eyaleti'nde meydana gelen uçak kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere en derin taziyelerimi ve ailelerine içten dayanışma duygularımı sunuyorum” dedi.